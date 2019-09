Social Impact Investing: Wie Unternehmensstiftungen die Welt ein wenig verbessern wollen

In der Wirtschaft ist gerade häufig der Begriff "Impact Investing" zu hören. Doch was ist das eigentlich? Bei einer Tagung in München trafen sich rund 100 führende Unternehmensstiftungen aus ganz Europa um zu diskutieren, wie sie mit ihren Investments messbare soziale oder gesellschaftliche Veränderungen bewirken können – und trotzdem Rendite machen. Der "C Summit EU" wurde von EVPA und Daphne organisiert und ist den Veranstaltern zufolge die erste europäische Philanthropie und Sozialinvestment-Tagung dieser Art.

Gekommen sind überwiegend Unternehmensstiftungen und Sozialinvestoren. "Wir müssen uns vernetzen, wenn wir einen dauerhaften sozialen Wandel erreichen wollen", erklärte Steven Serneels von der "European Venture Philanthropy Association" (EVPA) zur Eröffnung der Veranstaltung. Beim "Corporate Social Investment (CSI)" sei ein erheblicher Wandel zu beobachten. So wollten viele Unternehmensstiftungen langfristige Veränderungen und Verbesserungen erzielen. Dies werde nur gelingen, wenn sich die Branche weiter professionalisiere und besser vernetze. Denn zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele seien rund 2,5 Millionen Dollar jährlich nötig.

Forschungsprojekt untersucht europäische Unternehmensstiftungen

Auf der Tagung wurde ein Forschungsprojekt vorgestellt, das nicht nur die europäische Szene beleuchten will, sondern vor allem eine Systematisierung der Unternehmensstiftungen ermöglicht. "Die Social-Impact-Szene in Europa ist sehr inhomogen", erklärte Wissenschaftlerin Lonneke Roza von der Erasmus Universität Rotterdam. Die strikte Trennung zwischen Unternehmen und Stiftungen, wie sie etwa in Deutschland üblich sei, gebe es in kaum einem anderen europäischen Land. Auch hätten Unternehmenskultur und die politische Situation in einem Land enorme Auswirkungen auf Unternehmensstiftungen.

Für das Forschungsprojekt führten die Wissenschaftler verschiedene Workshops und zahlreiche Interviews. Davon ausgehend habe die Forschungsgruppe ein Modell aufgesetzt, das in verschiedenen Webinaren von Experten begutachtet und weiterentwickelt wurde, so Roza.

Das präsentierte "Corporate Social Investor"-Modell unterscheidet vier Gruppen: