Sonntagmorgen auf Antenne Bayern: Wir stimmen Sie auf Weihnachten ein

Am vierten Advent geht es in der Radiosendung auf Antenne Bayern zwischen 6 und 9 Uhr um das 200. Jubiläum des weltberühmten Weihnachtsliedes "Stille Nacht". Außerdem ist ein deutscher Pfarrer aus Down-Under am Telefon. Er erzählt, wie ein sommerliches Weihnachtsfest in Australien abläuft.

