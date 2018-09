Sonntagssendung auf Antenne Bayern von 6 bis 9 Uhr

Wir blicken am Sonntagmorgen in das Alte Testament. Dort finden wir die Ruach, sie ist weiblich und der Heilige Geist, der für frischen Wind sorgt, zum Beispiel in der Beziehung. Wie Sie die Ruach nutzen können, um die eigene Partnerschaft zu beleben, hören Sie in unserer Sendung.

Das Thema Müll besorgt uns. Die Weltmeer "vermüllen", Tiere sterben und trotzdem wird immer mehr Plastikmüll produziert. Anne Mäusbacher aus Nürnberg denkt sich: dagegen muss ich etwas tun! Sie sammelt als Beachcleanerin Müll an Stränden dieser Welt. Und jetzt auch in ihrer Heimat Nürnberg. Am Wöhrder See will sie alles aufsammeln, was achtlos weggeworfen wurde.

Auch die Kirche trägt dazu bei, dass Plastikmüll anfällt. In den USA und in Freikirchen bei uns in Deutschland wird das Abendmahl in Plastikdöschen ausgeteilt. Damit es schneller geht, erhält jeder Gottesdienstbesucher seine Dose an der Kirchenpforte und schmeißt die Verpackung hinterher weg. Darüber werden wir am Sonntagmorgen diskutieren.