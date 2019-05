Stefanie Schardien spricht zum ersten Mal das "Wort zum Sonntag"

Die Fürther Pfarrerin Stefanie Schardien hat am Samstag (11. Mai) ihren ersten Auftritt als Sprecherin des "Wort zum Sonntag" in der ARD. Ihr Thema werde der Muttertag am Sonntag sein, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit. Mit den Worten "Danke wofür? Dank für Millionen geschmierter Butterbrote oder Berge gewaschener Wäsche? - Wie der Muttertag das und mehr sein kann", kündigt die ARD ihren Beitrag an. Offizieller Sendebeginn ist um 23.35 Uhr.

Stefanie Schardien: Pfarrerin in St. Michael in Fürth

Schardien ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebte während des Studiums und im Beruf in Toronto, Bochum, Hildesheim und Nürnberg. Seit 2016 gehört sie dem Team der Kirchengemeinde St. Michael in der Fürther Altstadt an. Sie sehe ihren Arbeitsauftrag für das "Wort zum Sonntag" darin, "von Gott in der Welt erzählen", sagte die 42-Jährige.

Menschen, ob kirchlich verbunden oder nicht, würden sich oft Fragen stellen, die auch religiöse Dimensionen hätten, erklärte die Theologin bei ihrer Vorstellung im vergangenen Jahr. Diesen Fragen wolle sie gemeinsam mit den Zuschauern nachgehen und die Perspektiven des evangelischen Glaubens so übersetzen, "dass sie für den Alltag Bedeutung gewinnen können".

Das "Wort zum Sonntag"-Team besteht aus je vier Sprecherinnen und Sprechern der katholischen und evangelischen Kirche.