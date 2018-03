Stipendium an Medienmacher aus Tansania zu vergeben

Im vergangenen Jahr hieß das Partnerland Brasilien, 2018 sind Medienmacher aus Tansania dazu aufgerufen, sich für eine Redaktions-Hospitanz in München zu bewerben. Der Evangelische Presseverband für Bayern e.V. (EPV) vergibt ein Stipendium, mit dem ein Tansanier oder eine Tansanierin aus dem Bereich Journalismus, Illustration oder Web-Entwicklung vier Wochen lang in der bayerischen Hauptstadt wohnen und neue journalistische Erfahrungen sammeln kann. Unterstützt wird das Programm "Journalismus und Religion" von der bayerischen evangelischen Landeskirche und ihrem internationalen Partnerschaftszentrum Mission EineWelt.

Was das Stipendium umfasst:

Du wohnst in einem zentral gelegenen Münchner Apartment und arbeitest in einem multimedial aufgestellten Medienhaus. Ob Online, Print, Radio, Fernsehen oder Verlagswesen - die Hospitanz ermöglicht Dir Einblicke in die einzelnen Abteilungen und ihre crossmediale Arbeit. Entsprechend Deiner Kompetenzen entwickeln wir Projekte für Dich, durch die Du mit wichtigen Gesprächspartnern aus Kirche, Diakonie und Entwicklungshilfe zusammenkommst, Bayern und die Bayern kennenlernst und Beiträge für verschiedene Medienkanäle produzieren kannst.

Wann die Hospitanz stattfindet:

Wir erwarten Dich vom 16. April bis 13. Mai 2018 - der richtigen Jahreszeit, um München mit Rad und Sonnenbrille zu erkunden.

Was Du mitbringen musst:

Neugier, gute Englisch- und/oder Deutschkenntnisse sowie Interesse an den Themen Religion und Kirche.

Wie ihr euch bewerben könnt:

Schickt eure Unterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Arbeitsproben und Freistellungsbestätigung eurer Heimatredaktion) in englischer oder deutscher Sprache und als PDF verpackt an die Mailadresse: Weltreligionen@epv.de

Der Bewerbungsschluss ist der 1. März 2018!

Here you can download the application guidelines in English: