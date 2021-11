Telegram, Threema und Signal: Drei WhatsApp-Alternativen im Vergleich

Messenger-Dienste erleichtern das Leben – um sich spontan mit Freunden zu verabreden, Fotos zu verschicken oder in Gruppen mit mehreren Leuten austauschen. Aber gerade WhatsApp taucht wegen Datenschutzbedenken immer wieder in den Schlagzeilen auf. Welche Alternativen gibt es und sind sie wirklich besser als WhatsApp?

Signal

Signal hat die gleichen Funktionen, die auch WhatsApp-Nutzer*innen kennen: Gruppenchats, Audio- und Videoanrufe und Sticker.

Der große Unterschied zwischen Signal und WhatApp ist, dass hinter Signal eine gemeinnützige Stiftung, die Signal Foundation, steht. Sie ist nicht profitorientiert, aber auf Spenden angewiesen. Die App verfolgt einen Open-Source-Ansatz, das bedeutet, dass der Quellcode veröffentlicht wurde. Das ist wichtig, weil der Quellcode dann von Expert*innen auf Schwachstellen untersucht werden kann.

Alle Nachrichten sind außerdem Ende-zu-Ende verschlüsselt. Man muss sich zwar mit einer Handynummer registrieren, aber die Telefonnummern der Kontaktlisten und Profile werden nicht im Klartext gespeichert. Signal nutzt sogenannte Hashes. Das sind Zahlenwerte, die nicht zurückverfolgt werden können. So bleiben die Telefonnummern verschlüsselt. Dadurch sind die Verbindungsdaten vor Überwachung geschützt und Signal kann die Nutzer*innen nicht identifizieren.

Wegen diesem hohen Sicherheitsstandard empfiehlt sogar der Whistleblower Edward Snowden immer wieder die App. Wie WhatApp und Telegram hat Signal auch eine Browser-Erweiterung. Damit können Sie den Messenger auch am Computer verwenden.



Nutzer*innen können zwischen verschiedenen Farbdesigns wählen und so die App optisch anpassen. Ein Feature, das bisher nur Signal hat, sind die sogenannten Emoji-Reactions. Dabei kann man im Chat auf eine Nachricht mit einem Emoji reagieren, das dann direkt an die Nachricht angeheftet wird. Außerdem kann man Nachrichten automatisch verschwinden lassen. Nutzer*innen können in den Einstellungen festlegen, ob die Chats gespeichert oder automatisch gelöscht werden sollen. Signal lässt die Wahl zwischen drei Zeiträumen: 30 Tage, 6 Monate oder ein Jahr, dann verschwinden die Nachrichten aus dem Chat.

Threema

Wie Signal ist auch bei Threema der Quellcode öffentlich und die Nachrichten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Die App lässt sich komplett ohne Registrierung nutzen. Die Firma hinter dem Messenger ist profitorientiert mit einem Sitz in der Schweiz, deswegen kostet die App einmalig zwischen drei und vier Euro. Auch Threema hat Gruppenchats und auch die Kontakte werden über Hashes abgefragt. Aktuell noch ein Manko der App: Videotelefonieren geht nur mit einer anderen Person. Dafür bietet Threema aber eine andere Funktion: In den Chats können Umfragen gestartet und ausgewertet werden. Auch optisch kann der Messenger in verschiedenen Designs dargestellt werden.

Telegram

Den Messengerdienst Telegram kennen viele aus den aktuellen Debatten über Verschwörungstheorien und die Querdenkerszene. Der Messenger bietet viele Funktionen, die andere Messenger auch haben, wie Videocalls, Gifs, Umfragen, Sticker und Selbstzerstörungstimer für Nachrichten.

Das größte Manko hinter Telegram ist aber die Sicherheit. Die Nachrichten sind nicht automatisch Ende-zu-Ende verschlüsselt. Sie müssen für jeden Kontakt einzeln angegeben werden. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist für Gruppen überhaupt nicht möglich. Auch der Quellcode ist nicht öffentlich zugänglich.

Fazit

Wer Wert auf Sicherheit legt, sollte weder Telegram noch WhatsApp nutzen. Signal und Threema bieten in diesem Bereich einfach mehr an. Der einmalige Preis von Threema könnte einige Nutzer*innen abschrecken, wenn sie auf einen anderen Messenger umsteigen wollen. Am Ende kommt es bei jedem Messenger aber auch darauf an, wie viele Menschen in Ihrem Umfeld welchen Anbieter benutzen. Sprechen Sie mit den Menschen in Ihrem Umfeld über das Thema. Denn Sicherheit im Netz ist wichtig für unsere Privatsphäre.