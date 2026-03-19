Viele Organisationen posten regelmäßig auf TikTok – doch was bedeuten eigentlich die Zahlen hinter den Videos? Ein Webinar am 25. März zeigt, wie Creator:innen und Redaktionen ihre Daten richtig lesen und daraus Strategien entwickeln können.

TikTok ist längst mehr als eine Plattform für Trends und Unterhaltung. Für Medien, NGOs und Organisationen ist sie zu einem wichtigen Kanal geworden, um junge Zielgruppen zu erreichen. In Deutschland nutzen inzwischen Millionen Menschen die Plattform regelmäßig – und verbringen dort oft über eine Stunde täglich.

Doch Reichweite allein sagt wenig aus. Wer TikTok professionell nutzt, muss verstehen, welche Inhalte funktionieren und warum.

Die Themen des Webinars "TikTok-Daten verstehen"

Beim nächsten "Lunch & Learn" der Reihe geht es deshalb um einen zentralen Baustein erfolgreicher Social-Media-Arbeit: Datenanalyse auf TikTok.

Am Mittwoch, den 25. März 2026, von 12.30 bis 13.00 Uhr, gibt Social-Media-Expertin Stefanie Hollweck, Cross-Media-Redakteurin beim Sonntagsblatt, einen kurzen Impuls zu den wichtigsten Kennzahlen der Plattform.

Im Webinar geht es unter anderem um folgende Fragen:

Welche TikTok-Statistiken sind wirklich relevant?

Was sagen Aufrufe, Watchtime und Interaktionen über ein Video aus?

Was sind gute und schlechtes Ratios?

Wie erkenne ich Trends in meinen eigenen Daten?

Welche Schlüsse lassen sich für zukünftige Inhalte ziehen?

Ziel ist ein praxisnaher Überblick darüber, wie Creator*innen und Redaktionen ihre Inhalte mithilfe von Daten besser verstehen und weiterentwickeln können.

Austausch und Praxiswissen

Das Format ist Teil der monatlichen "Lunch & Learn"-Reihe, die Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um TikTok gibt. Zu Beginn gibt es einen kurzen Impuls, anschließend bleibt Zeit für Fragen und Austausch.

Die Reihe richtet sich an alle, die TikTok beruflich oder ehrenamtlich nutzen – etwa in Redaktionen, kirchlichen Einrichtungen oder NGOs – und ihre Social-Media-Arbeit strategisch weiterentwickeln möchten.

Gerade weil TikTok immer stärker als Informations- und Suchplattform genutzt wird, lohnt sich ein genauer Blick auf die eigenen Inhalte und deren Performance. Wer die Daten versteht, kann nicht nur Reichweite erhöhen, sondern auch gezielter Inhalte für seine Community entwickeln.