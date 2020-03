Top-Empfehlungen: Diese Kinder- und Familienfilme sind wirklich sehenswert

"Die Unglaublichen"

Superheldengeschichte in Familienversion: Eine Familie mit Superkräften lebt unter gewöhnlichen Menschen, bis sie die Stadt vor dem Schurken Syndrome beschützen muss (auf Amazon leihen für 3,99€).

"Ich einfach unverbesserlich"

Wahnsinnig lustig wird die Geschichte von Gru, einem Superschurken, erzählt, der den Mond stehlen will. Für diese Mission sollen ihm drei Waisenmädchen helfen, die jedoch sein Leben auf den Kopf stellen (Teile 1 bis 3 enthalten in Amazon Prime).

"Madagaskar 3"

Bei dem Versuch, zurück in ihren Heimatzoo in New York zu gelangen, landen die tierischen Freunde bei einem Wanderzirkus in Europa. Die beiden ersten Teile sind ebenfalls empfehlenswert, jedoch nicht kostenlos auf Amazon Prime (Teil 3 in Amazon Prime enthalten, Teile 1 und 2 ausleihbar für je 3,99€).

"Oben"

Ein berührender Film über den grimmigen Rentner Carl und den aufgeweckten Pfadfinder Russell, die eine großartige Freundschaft entwickeln (auf Amazon leihen für 3,99€).