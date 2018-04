Über den Tellerrand geschaut: Sultan kocht

Sultan ist 27 und Pakistani. Vor gut zwei Jahren ist er aus seinem Heimatland Pakistan über Griechenland nach Deutschland geflüchtet - vor Krieg, Gewalt und einer Zukunft ohne Hoffnung. Seine Eltern und Geschwister musste er zurücklassen. Gefunden hat er im oberbayerischen Amerang einen guten Freund: Markus. Mit ihm trifft sich Sultan zum Sporteln, Fotografieren und Kochen.

Für das evangelische Fernsehmagazin "Lebensformen" haben Sultan und Markus ihre pakistanischen Lieblingsgerichte zubereitet und dabei über ihre Freundschaft und ihre Träume gesprochen. Sultan wünscht sich, eine Lehre als Altenpfleger bei uns machen zu dürfen. Markus will Filmemacher werden. Wie sie sich dabei gegenseitig unterstützen und was es mit dem Chapati-Fladenbrot auf sich hat, sehen Sie am Karsamstag auf SAT1.Bayern um 17 Uhr. Alle Sendungen finden Sie hier.