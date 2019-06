Wie Digitalministerin Audrey Tang aus Taiwan sich mit Digitalisierung für Demokratie einsetzt

Unscheinbar kommt sie daher, bodenständig und offen: Audrey Tang ist Digitalministerin in Taiwan. Auf der re.publica 2019 in Berlin stellte sie die Arbeit ihres Ministeriums vor – und eroberte die Herzen der digitalen Community. "Kannst du nicht Digitalministerin in Europa werden", fragten die User im interaktiven Chat. "Das kann ich nicht, weil ich hier verpflichtet bin, aber unsere Tools sind Open Source und können von anderen Organisationen gerne genutzt werden", erwiderte Tang.

Tang, 1981 geboren, ist eine ungewöhnliche Erscheinung: Sie hat die Schule abgebrochen, freie Software programmiert und schrieb für die Programmiersprache Perl 6 verschiedene Werkzeuge. Ende 2005 änderte Autrijus, wie sie damals noch hieß, offiziell ihr Geschlecht und tritt seitdem unter ihrem englischen Namen auf. 2012 gehörte sie zu den Gründern der freien Bürgerbeteiligungsplattform g0v.tw, die darauf zielt, mehr Partizipation im Netz zu bewirken.

Im Oktober 2016 wurde sie von der neuen Regierung, der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), zur Digitalministerin in Taiwan ernannt. Für das Land mit rund 23 Millionen Einwohnern hat die Ministerin 17 digitale Ziele gesetzt. Auf ihre Agenda gehören nicht Künstliche Intelligenz oder Big Data, sondern Ziele wie Partnerschaft, Teilhabe, Wissensmanagement und Vernetzung als Menschenrecht. Tang möchte die Vielfalt des menschlichen Lebens abbilden und die Zivilgesellschaft mit der Regierung in Einklang bringen. Audrey Tang, so schrieb die Süddeutsche Zeitung, versuche sich an "nichts Geringerem als an der digitalen Neuerfindung der Demokratie". Dazu passt auch, dass sie anstelle einer Berufsbeschreibung ihr Amt mit einem Gebet begonnen hat: