Wie erstelle ich eine Facebook-Veranstaltung?

Zusätzliche Details einbauen

Unter dem Punkt "Zugriff" können Sie die URL einer Ticketwebseite hinterlegen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Veranstaltung nicht kostenlos ist. Unter "Veranstaltungs-Einstellungen" können Sie verschiedene Anpassungen vornehmen. Sie können andere Seiten als "Mitveranstalter" kennzeichnen. Diese tauchen dann auch in der Veranstaltung unter dem Punkt "Gastgeber" neben Ihrer Seite auf auf.

Bei den Optionen können Sie darüber entscheiden, wie Personen in der Veranstaltung agieren können. Wenn Sie "Gästeliste anzeigen" ausgewählt haben, werden alle Personen, die auf "teilnehmen" geklickt haben, in der Veranstaltung als Gäste angezeigt.

Spam vermeiden

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Gäste in der Veranstaltung etwas posten können, wählen Sie "Nur Admins können in dieser Veranstaltung etwas posten" aus. Wenn Sie Postings erlauben möchten, aber Kontrolle darüber behalten möchten, was in der Veranstaltung gepostet wird, sollten Sie den dritten Punkt auswählen. Dadurch können sich die Menschen austauschen, aber Sie haben die Kontrolle darüber, dass kein Spam oder unerwünschte Kommentare in der Veranstaltung landen. Durch die letzte Option können Ihnen die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung direkt über den Facebook-Messenger ihre Fragen zur Veranstaltung schicken. Das hat den Vorteil, dass sie im Postfach auf den ersten Blick erkennen, dass es sich um eine Nachricht in Bezug auf die Veranstaltung handelt. Wenn Sie dann auf Veranstaltung veröffentlichen klicken, ist sie online.

Veranstaltungen bearbeiten, löschen oder absagen

Änderungen können Sie aber jederzeit vornehmen. Dazu klicken Sie auf das Feld "Bearbeiten" Wenn Sie die Veranstaltung absagen oder löschen möchten, klicken Sie auf … und wählen "Veranstaltung absagen oder löschen" aus. Wenn Sie allen Teilnehmern eine Nachricht schicken möchten, dann können Sie das bis "Veranstaltung absagen" tun. Das bietet sich vor allem dann an, wenn die Veranstaltung nachgeholt wird oder Sie den Grund für die Absage mitteilen wollen.