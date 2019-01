Zehn Jahre "Grüß Gott Oberfranken" bei tvo

Als besondere Gäste geben uns Oberkirchenrat i. R. Wilfried Beyhl und Regionalbischöfin Dorothea Greiner Einblick in die Entstehung der Sendung und ihre aktuelle Ausstrahlung. Und natürlich dürfen auch die Highlights der Sendung nicht fehlen.

Die Initiative war damals vom Sender tvo ausgegangen. Und die Kirche hat es vor zehn Jahren gewagt, sich dem Medium Fernsehen anzunähern. Seither wurden Orte, Veranstaltungen und Aktivitäten aus ganz Oberfranken mit der Kamera begleitet und dem Publikum vorgestellt. Und so wünschen sich die Macher der Sendung, dass sie auch noch 20 Jahre "Grüß Gott Oberfranken" feiern können. Außerdem wäre es schön, wenn auch in anderen bayerischen Regionen das Interesse der Regionalsender an kirchlichen Themen so groß wäre wie bei tvo.