Ümit Hamit ist Vorsitzender des Uyghur Freedom Forums. Er kam 1969 in der Hauptstadt des uigurischen Autonomiegebiets Ürümqi zur Welt und lebt seit 1995 in München. Im Sonntagsblatt-Gespräch erklärt er, worum es in dem Konflikt mit der chinesischen Regierung geht, was er sich von olympischen Sportler*innen wünscht und wie jeder etwas für die Uiguren tun kann.

Herr Hamit, etwa eine Million Uiguren soll in chinesischen Umerziehungslagern festgehalten werden. Können Sie diese Zahl bestätigen?

Ümit Hamit: Wir schätzen, dass es viel mehr sind, etwa sieben bis acht Millionen Menschen. Die Chinesen behaupten auch, es gäbe nur rund elf Millionen Uiguren. Auch das stimmt nicht, wir schätzen mindestens doppelt so viele.

Was ist der Ursprung des Konflikts?

Hamit: Bis 1949 war Ostturkestan ein unabhängiges Land. Dann haben es die chinesischen Kommunisten unter Mao Zedong besetzt, mit der Hilfe von Stalin. Sie haben daraus die chinesische Provinz Xinjiang gemacht und versuchen nun, die Uiguren komplett aus den Geschichtsbüchern zu streichen. Millionen Menschen wurden getötet oder inhaftiert. 2019 haben amerikanische Medien geschätzt, dass über eine Million Uiguren umgebracht worden sind. Allein in meiner Familie waren es in den letzten zwei Jahren drei Personen. Und das betrifft 95 Prozent aller uigurischen Familien.