Die Atomkraft spielt im Krieg Russlands gegen die Ukraine gleich in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Zum einen hat der russische Präsident Putin mehr oder weniger offen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Und zum anderen fordern manche jetzt, man müsse wieder auf Atomenergie setzen, um sich von Putins Gas unabhängig zu machen.

Horst Hamm ist Mitglied der Nuclear Free Future Foundation. Die Stiftung will über die Gefahren der Nutzung der Atomtechnologie zu zivilen und militärischen Zwecken aufklären. Hamm ist Mitautor des Uranatlas, im April erscheint dessen zweite Auflage. Im Interview führt er aus, warum der Einsatz selbst weniger atomarer Sprengkräfte schon fatale Folgen hätte, was statt Aufrüstung nötig ist, um Autokraten wie Putin die Grenzen aufzuzeigen und warum Atomenergie keine sinnvolle Alternative ist.

Der russische Präsident Putin droht im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine auch mit dem Einsatz von Atomwaffen. Für wie realistisch halten Sie die Drohung?

Horst Hamm: Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich konnte mir vor einer Woche auch nicht vorstellen, dass Putin die Ukraine überfällt. Von daher wäre das jetzt Kaffeesatzleserei, weil ich nicht weiß, wie sehr dieser Machthaber noch an die Realität gebunden ist. Was ich weiß, ist, dass die Folgen eines atomaren Erstschlags, wie er ihn dem US-Präsidenten Biden angedroht hat, verheerend wäre. Wir wissen, was atomare Verwüstung bedeutet. Wir wissen auch, was atomare Verstrahlung bedeutet, beides durch Hiroshima und Nagasaki. Das darf natürlich keine Option sein.

Muss der Westen jetzt sein atomares Abschreckungspotential erhöhen, um das zu verhindern?

Hamm: Ich denke nicht, dass das die richtige Antwort wäre. Aufrüstung hat noch nie dazu geführt, dass Kriege verhindert wurden. Und ein Atomkrieg kennt keinen Sieger. Es gibt eine Studie, die die atomkritische Ärzteorganisation IPPNW vor gut zehn Jahren veröffentlicht hat, die besagt: Würde es einen lokal begrenzten atomaren Konflikt zwischen Indien und Pakistan geben und diese beiden Atommächte würden nur ungefähr 100 Atombomben einsetzen, dann würde das zu einer weltweiten Hungerkatastrophe mit ein bis zwei Milliarden Toten führen.

"Wir haben bisher mit autokratischen Herrschern wie Putin Geschäfte gemacht"

Was wäre statt mehr Abschreckung für Sie der richtige Lösungsansatz?

Hamm: Wir haben bisher mit autokratischen Herrschern wie Putin Geschäfte gemacht und die einfach gewähren lassen. Putin hat die Krim besetzt, Putin hat Krieg in Tschetschenien, in Georgien, in Syrien geführt. Nichts ist passiert. Ich kann andere Beispiele bringen: Wir arbeiten munter mit China zusammen, und China ist einer der Staaten, in dem die Menschenrechte überhaupt nichts gelten. Wer da überhaupt nur das Wort Menschenrechte in den Mund nimmt, wird im Lager enden. Ich habe nicht die Patentlösung, aber wir müssen uns als Land, in dem die freiheitlichen Werte etwas gelten, fragen: Wo setzen wir unsere Grenzen?