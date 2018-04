Kirche und Arbeitswelt schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, die Kirchen inklusive Diakonie und Caritas sind der zweitgrößte Arbeitgeber nach dem Staat. Hier will der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt, kda, vermitteln. Wenn der kda-Vorsitzende und Pfarrer Johannes Rehm am 1. Mai nicht selbst auftritt, demonstriert er in der Nürnberger Südstadt.