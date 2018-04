87-jährige Friedensaktivistin: "Krieg ist Terror!"

Ein Zimmer in Inge Ammons Haus ist für Flüchtlinge reserviert

Zugleich trat ihr Mann seine neue Stelle an der Erlöserkirche München-Schwabing an und übernahm die Beauftragtenstelle für Homosexuelle. "Er hat klar erkannt, das Menschenrechte zur Friedensbewegung gehören, und er wollte glaubwürdig leben", erinnert sich seine Witwe. So beherbergten die Ammons u.a. eine junge contergangeschädigte Frau und eine Flüchtlings-Familie aus Uruguay. Währenddessen ging Inge Ammon weiter ihren Weg: 1981 besuchte sie die Homelands in Südafrika und hielt Mahnwachen für den inhaftierten Dekan Farsani. 1982 rief sie mit anderen die "Christen in der Region" ins Leben, mischte ab 1983 zwölf Jahre lang als unbequeme und aufrechte Synodale in der bayerischen Landeskirche mit. 1984 nahm sie an ihrem ersten Ostermarsch teil. Das ist ein fester Termin bis heute: Auch am Karsamstag 2018 ist Inge Ammon mit dabei - mit Rollator, weil die Knie nicht mehr so lange mitmachen. Neben dem Protestmarsch zu Ostern und zum Hiroshima-Tag hat die 87-Jährige auch ihre Gastfreundschaft beibehalten: In Ammons Reihenhaus ist immer ein Zimmer frei - im Moment wohnt dort der aus Syrien geflohene Omar, der sich gerade aufs Anglistik-Studium vorbereitet.

Christlich und politisch

Ob ihr Friedensengagement politisch oder christlich motiviert war, mag sie nicht mehr unterscheiden. "In der Politeia, im Staat, hängen wir alle zusammen. Gottes Geist ist kein Gegenüber, er ist überall in uns Menschen", erklärt sie ihre Haltung. Sie möchte Menschen ermutigen, sich aufzurichten gegen Angst und vermeintliche Perspektivlosigkeit. Angst zu verbreiten, sei eine Masche von Regierungen und Rüstungsindustrie. Dabei gebe es genügend positive Beispiele, wie friedliches Zusammenleben möglich sei – Ammons Lieblingsinitiative ist derzeit das Bellevue di Monaco, das sich in München für Flüchtlinge und gegen Rechtsextremismus einsetzt.

Ob sie in 40 Jahren Friedensarbeit, angesichts der unzähligen Kriege auf der Welt, nicht manchmal der Mut verlassen hat? Ingeborg Ammon schüttelt mit leisem Lächeln den Kopf. "Die Tropfsteinhöhlen, die wir heute so bewundern, sind in Millionen Jahren entstanden", sagt sie, "ich denke da in anderen Zeiträumen – von Ewigkeit zu Ewigkeit." Die Hoffnung der Friedensarbeit ruhe auf der Enkelgeneration. "Meine Generation tritt ab", sagt Ammon. Dieser Abschied fällt ihr schwer: ihr Kopf steckt voller Wissen, ihr Herz brennt leidenschaftlich für den Frieden – doch der Körper fordert mehr Ruhe, als ihr lieb ist. "Es ist Zeit, loszulassen", sagt die Powerfrau, und ihre Augen glänzen vor Wehmut. Doch loslassen bedeutet im Falle Ammon nur, das der Radius des Wirkens etwas kleiner gefasst wird: Jeden Nachmittag warten schon die Kinder in der Flüchtlingsunterkunft Fürstenfeldbruck auf ihre "Oma", die dort die Hausaufgabenbetreuung organisiert. "Das bleibt meine Aufgabe bis zum Schluss", lächelt Ingeborg Ammon.