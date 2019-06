90-Jährige spielt seit 55 Jahren in Wolfratshausen Orgel

Maria Feldigl hat mit 15 zum ersten Mal an der Orgel gesessen. Seit 55 Jahren spielt die 90-Jährige bei allen Gottesdiensten in der Michaelskirche Wolfratshausen.

Wer wissen will, wie man gesund und geistig fit ins hohe Alter kommt, der sollte mal den Sonntagsgottesdienst in der Michaelskirche Wolfratshausen besuchen. Die Bach-Präludien, die dort recht flott von der Orgelempore herunterperlen, entspringen den flinken Fingern von Maria Feldigl. Die Dame mit den federweißen Haaren hat gerade ihren 90. Geburtstag gefeiert. Seit 55 Jahren orgelt die Katholikin für die Protestanten des kleinen Flößerstädtchens.

Musik hat Maria Feldigl von Geburt an umgeben. Der Vater arbeitete als Klavierlehrer und Chorregent an der katholischen St. Andreaskirche in Wolfratshausen. Logisch, dass seine Tochter schon bald Klavierunterricht bekam.

Mit 15 Jahren auf die Orgelbank

Doch das Ziel war klar: "Ich hab immer schon die Orgel geliebt", sagt Maria Feldigl und ihre blauen Augen leuchten. Mit 15 Jahren nahm die junge Frau zum ersten Mal auf der Orgelbank Platz.

Die Musik baute für die Wolfratshauser Kirchenmusikerfamilie auch Brücken zwischen den Konfessionen, die sich damals mancherorts noch spinnefeind waren. "Die Tochter des damaligen evangelischen Pfarrers hatte Klavierunterricht bei meinem Vater", erinnert sich Maria Feldigl. Außerdem hatte der Chorregent keine Scheu, auch bei Konzerten in der evangelischen Kirche zu spielen.

Ausbildung am Konservatorium

So war es für die junge Sparkassen-Angestellte keine Frage, dass sie nach ihrer zweieinhalbjährigen nebenberuflichen Orgelausbildung am Münchner Händel-Konservatorium mal in der katholischen, mal in der evangelischen Kirche aushalf.

Richtig durchgestartet ist Maria Feldigl aber mit 60 Jahren – seither ist die Orgel nicht mehr bloß Hobby und Entspannung nach einem langen Arbeitstag, sondern Beruf. Weil etwa zur gleichen Zeit auch der Organist der Michaelskirche aufhörte, übernahm sie den Job. Jetzt ist Maria Feldigl zur Stelle, wann immer sie gebraucht wird.

Fünf Gottesdienste am Wochenende

"Am nächsten Wochenende zum Beispiel hab ich am Samstag eine Taufe, eine Trauung und einen Abendmahlsgottesdienst und am Sonntag dann zwei Konfirmationsgottesdienste", zählt die 90-Jährige auf und scheint selbst ein wenig verwundert über die Fülle der Termine. "Früher gab´s alle heilige Zeiten mal eine Taufe", sagt die gebürtige Wolfratshauserin mit ihrem warmen oberbayerischen Dialekt. Aber das Städtchen wachse, und so würden auch die Kasualien "immer mehr".

Den Herausforderungen der Diaspora begegnet Maria Feldigl mit klarer Ansage: "Mit dem Bus und der Notenmappe fahre ich nicht durch die Gegend", sagt sie energisch. Also nehmen sie die Pfarrer im Auto mit zu den Einsätzen nach Holzhausen oder in andere Ortschaften. Kurzfristige Termine sind für die Organistin "koa Problem": "Ich hab Zeit, und so viel hab ich immer drauf, dass es für einen spontanen Einsatz reicht.