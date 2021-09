TV-Tipp: "Grüß Gott Oberfranken"

Silberschmiedin Daniela Herrmann in Bayreuth fertigt Kelche und Hostienzangen

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, woher in Kirchen eigentlich Abendmahlkelche, Hostienschalen oder Patene kommen? Wer stellt solch sakrale Geräte her und wie aufwendig ist das? Wir haben Silberschmiedin und Pfarrerin Daniela Herrmann in ihrer Bayreuther Werkstatt besucht und die Antworten bei ihr gefunden.