Junger Afghane aus Straubing sitzt in Kabul fest: "Ich weiß nicht, was mit mir passieren wird"

Die Ereignisse in Afghanistan erschüttern viele Menschen in Deutschland. Durch die Machtübernahme der Taliban sind sehr viele Menschen bedroht - ihre Freiheit, ihre Gesundheit und ihr Leben sind in Gefahr. Einer von ihnen ist Israfeel Kohistani (Name geändert, Anm. d. Red.), 22, der eigentlich in Straubing lebte, 2019 aber mehr oder weniger freiwillig nach Afghanistan zurückkehrte. Der Grund war, dass sein Asylantrag in Deutschland vor der Ablehnung stand.

Ein Skandal, wie der ehemalige Kirchenasyl-Koordinator Stephan Theo Reichel – heute Vorsitzender von "matteo – Kirche und Asyl e.V." – sagt. "Wie so viele Afghanen in Deutschland ist er ein Opfer von falschen Asylentscheidungen des Bamf (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), das die Gefahr durch die Taliban herunterspielte und von sicheren Fluchtalternativen innerhalb von Afghanistan ausging", sagt Reichel. Wider besseres Wissen sei er in Lebensgefahr gebracht geworden.

Afghane berichtet aus Kabul

Israfeel Kohistani steckt jetzt in der afghanischen Hauptstadt Kabul fest. Er hätte demnächst, am Mittwoch, den 18. August, sein Visum für Deutschland abholen können. Da die deutsche Botschaft in Kabul schon länger geschlossen hat, liegt es in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad für ihn bereit. Doch aufgrund der dramatischen Situation kann er nicht dorthin reisen. Gegenüber sonntagsblatt.de berichtet er, was er erlebt: