Junger Afghane steckt in Kabul fest und verzweifelt: "Ich werde das nicht überleben"

Der Augenzeugenbericht des jungen Afghanen

Als ich in Afghanistan ankam, war die Zeit zu knapp, um alle Dokumente zusammenzubringen und den Termin für ein Arbeitsvisum am 18. August 2021 einzuhalten. Deshalb habe ich für meine elektronische Tazkira, den Ausweis, 6000 Afghani (umgerechnet ca. 60 Euro, Anm.) Schmiergeld gezahlt, damit ich sie in drei Tagen erhalte.

Ich habe tatsächlich in drei Tagen den elektronischen Ausweis erhalten. Ich hatte schon letztes Jahr einen Reisepass in Afghanistan bekommen, aber da hat man meinen Namen und mein Größe falsch eingetragen, deshalb habe ich mit jemandem eine Abmachung gemacht, dass er mir für 500 Dollar einen neuen Pass ohne Fehler holen wird.

Zuerst habe ich ihm 300 Dollar gegeben. Er meinte, den Rest will er haben, wenn er mir den Pass gibt. Am gleichen Tag wurde ich bei der Behörde identifiziert und musste nur für die Abholung zur Post. Das war aber unmöglich, weil nachdem die Taliban in die Stadt gekommen waren, fast alle Angestellten geflohen sind. Jetzt sind auch die Banken zu, trotz Versprechen der Taliban, das alles gut wird.

Daher habe ich seit 13 Tagen gar kein Geld mehr im Geldbeutel, mit dem ich mich ernähren kann.

Meine Ausbildung als Kraftfahrzeug -Mechatroniker fängt am 1. September 2021 an. Der Chef meinte, es wäre in Ordnung, wenn ich eine Woche später damit anfange. Ich habe den alten Pass noch, er ist aber nicht mehr gültig. Ich habe auch das Dokument, dass ich den neuen Pass schon beantragt habe. Es wäre nett, wenn die Bundeswehr mich aufnehmen und nach Deutschland bringen würde. Dort hätte ich die Möglichkeit, den Pass per Post zu erhalten, durch meinen Cousin, der auch hier in Kabul lebt. Ich könnte auch beim afghanischen Generalkonsulat in München einen neuen Pass beantragen.

Ich kann es wirklich nicht solange aushalten, bis eine neue Regierung von den Taliban präsentiert wird! Ich werde das nicht überleben.

Vor ein paar Tagen war ich zum zweiten Mal am Flughafen Kabul. Es waren sehr viele Menschen dort und fast jeder hatte irgendeine Einladung aus Europa oder Amerika und es standen Soldaten von verschiedenen Ländern dort. Natürlich hatte ich Angst, dass irgendeine Bombe explodiert.

Drei Stunden lang stand ich dort. Ich habe mich einem Engländer vorgestellt und nach deutschen Soldaten gefragt. Er sagte, bleib' hier sitzen, wenn sie kommen, werde ich dir Bescheid sagen. Das tat ich, und endlich kamen die Deutschen. Ich war sehr glücklich, dass ich mit denen auf Deutsch kommunizieren werde. Sie gingen aber bei mir vorbei und wollten gar kein Wort sprechen.

Das war ein sehr trauriger Moment für mich und hat mich sehr gewundert.

Später brachte der Engländer einen Deutschen zu mir und ich habe ihn begrüßt. Dann zeigte ich ihm die Vorabzustimmung vom Landratsamt Regensburg und die Einladung zur deutschen Botschaft. Er hat aber gar kein Wort gesagt und ist plötzlich weggegangen. Ich hatte die einzige Chance verpasst und echt keine Hoffnung mehr.

Ich habe mir selbst versprochen, dass ich nie wieder zum Flughafen fahre, bis alles ganz klar wird. Das ist alles – ich kann auch nicht zurück zu meiner Familie in den Iran fahren, denn ich habe keinen Ausweis im Iran und will das auch nicht. Lieber bringe ich mich stattdessen selbst um.