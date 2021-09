Afghanistan-Newsticker: Bayerischer Flüchtlingsrat fordert, gefährdete Afghan*innen weiter aufzunehmen

Bayerischer Flüchtlingsrat fordert, gefährdete Afghan*innen weiter aufzunehmen

Freitag, 10. September 2021, 10.13 Uhr: In einem gemeinsamen Appell fordern der Bayerische Flüchtlingsrat und zivilgesellschaftlicher Organisationen, gefährdete Menschen aus Afghanistan weiter in Deutschland aufzunehmen. Viele gefährdete Menschen säßen mit ihren Familien immer noch in Afghanistan fest, heißt es in der Erklärung:

Mitarbeitende lokaler Partnerorganisationen und deutscher Organisationen

Frauenrechtsverteidiger*innen und Menschenrechtsaktivist*innen

Journalist*innen

bei Subunternehmen beschäftigte Ortskräfte und Regierungsangestellte

Zudem seien Angehörige von in Deutschland lebenden Afghan*innen und Deutschen in Gefahr: "Sie werden zum Teil bereits von den Taliban gesucht." In den vergangenen Wochen hätten Tausende verzweifelte Hilferufe die unterzeichnenden Organisationen erreicht. "Diesen Menschen muss schnellstmöglich eine Aufnahme ermöglicht werden."

Kabulluftbrücke: 65 Afghan*innen, die in Spanien festsaßen, dürfen einreisen

Donnerstag, 9. September 2021, 15.22 Uhr: Erik Marquardt, Europa-Abgeordneter der Grünen, teilt auf Twitter und Instagram mit, dass die Bemühungen um 65 aus Afghanistan evakuierten Menschen erfolgreich waren. Obwohl sie auf Listen des Auswärtigen Amts gestanden hätten, sei ihnen bisher die Einreise verweigert worden. Sie seien in Spanien festgesessen. Nun dürften sie nach Deutschland einreisen.

Caritas will weiter in Afghanistan arbeiten

Donnerstag, 9. September 2021, 12.32 Uhr: Trotz der Machtübernahme der Taliban will die Caritas ihre Hilfsprojekte in Afghanistan fortsetzen. Seine Organisation wolle angesichts der "schieren Notlage in Afghanistan bleiben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen", sagte Caritas-Präsident Peter Neher der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). Voraussetzung seien aber eine Sicherheitsgarantie durch die Taliban sowie eine Garantie, dass Frauen gleichberechtigt arbeiten könnten.

Es zeichne sich noch nicht ab, ob diese Bedingungen erfüllt würden, fügte Neher hinzu: "Wir sind da von der Bundesregierung und ihren Verhandlungen mit den Machthabern abhängig." Ein Caritas-Sprecher sagte am Donnerstag dem epd, der Leiter des Kabuler Büros der katholischen Organisation, Stefan Recker, stehe bereit, um nach Afghanistan zurückzukehren.

Neher betonte: "Wir haben viel Erfahrung vor Ort und haben unsere Arbeit nur einmal während der ersten Taliban-Herrschaft kurz eingestellt." Derzeit ruhten zehn von zwölf Projekten. Grund sei vor allem, dass aufgrund geschlossener Banken die finanziellen Mittel fehlten. Eine orthopädische Werkstatt sowie ein Projekt für Tuberkulose- und Leprakranke würden weiter betrieben.

Neher zufolge sind im Land derzeit 27 afghanische Frauen und Männer für die Caritas tätig. Obwohl die Arbeit der Caritas nach Möglichkeit fortgesetzt werden soll, dringt der Caritas-Präsident darauf, dass eine Ausreisemöglichkeit für die Ortskräfte besteht: "Es wäre wünschenswert, wenn die, die ausreisen wollen, das auch könnten." Die Namen der Mitarbeiter und ihrer Angehörigen sowie von früheren Beschäftigten seien dem Auswärtigen Amt gemeldet worden. Insgesamt gehe es um knapp 180 Menschen. "Von ihnen konnte bisher niemand ausgeflogen werden", erklärte der Caritas-Präsident.

Journalist: Letzter Jude hat Afghanistan doch verlassen

Mittwoch, 8. September 2021, 12.44 Uhr: Der Journalist Emran Feroz berichtet, der letzte in Afghanistan lebende Jude habe das Land nun doch verlassen. Zabulon Simentov hatte nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul ursprünglich erklärt, er wolle in Afghanistan bleiben. "Die Taliban sind zurück, nun lasst uns gemeinsam die Thora finden", zitiert Feroz ihn. Doch nun hat Simentov sich offenbar anders entschieden.

Handicap International setzt Arbeit in Afghanistan fort

Dienstag, 31. August 2021, 13.33 Uhr: Nach mehrtägiger Unterbrechung nimmt die Hilfsorganisation Handicap International die meisten ihrer Projekte für die Bedürftigsten in Afghanistan wieder auf. Der Bedarf an humanitärer Hilfe sei immens, teilte die Organisation mit. "Für viele Afghanen ist es lebenswichtig, dass wir weiterhin unsere Rehabilitations- und psychosozialen Dienste anbieten", betonte der Landesdirektor in Afghanistan, Julio Cesar Ortiz Arguedas.

Afghanistan sei durch den jahrzehntelangen Konflikt verwüstet und gehöre zu den Ländern mit den meisten explosiven Kriegsresten und Landminen, erklärte die Hilfsorganisation. Rund 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung leide in irgendeiner Form unter einer Beeinträchtigung, mehr als 2,5 Millionen Erwachsene oder 14 Prozent lebten mit einer schweren Behinderung.

Handicap International beginne nun nach und nach wieder mit den Aktivitäten in den Provinzen Herat, Kundus, Kandahar und Nimrus. Sollten aber Frauen oder andere Mitglieder der Bevölkerung am Zugang zur Hilfe gehindert werden, müsse die Zukunft der Programme überdacht werden.