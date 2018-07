Altenhilfeschülern Abschiebung anzudrohen ist Irrsinn

Lebenshilfe bei Behinderung

Autor Timo Lechner

Wir haben bei der Lebenshilfe in Erlangen drei Menschen getroffen, die sich in drei verschiedenen Lebensphasen über drei verschiedene Zugänge ihrem Ziel nähern. Obwohl der Job als Heilerziehungspfleger so manchem einiges an Überwindung abverlangt, steht er für das Erlanger Trio hoch im Kurs.