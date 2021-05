Anna-Nicole Heinrich über ihre ersten Tage seit der Wahl zur Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland

Für die neu gewählte Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, ist Digitalisierung eines der Hauptthemen, die sie angehen möchte. Wie sie die ersten Tage seit ihrer Wahl verbracht hat und ob sie ein Rolemodel gerade für jüngere Menschen sein kann, erfahrt ihr in unserem Interview.

Vergangenes Wochenende wurde Anna-Nicole Heinrich zur neuen Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt. Erfahrungen in evangelischen Gremien konnte sie bereits als stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend und als Jugenddelegierte in der vorhergehenden Synode sammeln. Welche Themen Sie als erstes angehen möchte und wie sie mit dem Erwartungsdruck umgeht, sehen Sie in unserem Videointerview.