Ausstellung in Nürnberg: Michael Wolgemut - vor 500 Jahren starb Dürers Lehrer

Viele Altäre, Tafelbilder und Glasmalereien befinden sich noch immer an ihren originalen Aufstellungsorten, manche wanderten anderswohin. In der zwischen 1925 und 1928 gebauten Nürnberger Friedenskirche befinden sich gleich mehrere Stücke aus der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche des Heilig-Kreuz-Pilgerspitals – darunter der Peringsdörffer-Altar im Chor, der ursprünglich in der Augustinerkirche stand und ebenfalls aus der Werkstatt des Michael Wolgemut stammt.

Doch auch in anderen Nürnberger Kirchen sind Spuren des Künstlers zu finden. Zum Beispiel in der Sebalduskirche das Petersretabel im Ostchor. In der Frauenkirche findet man das Epitaph des königlichen Küchenmeisters Michael Raffael aus der Dominikanerkirche, in St. Jakob das Flügelgemälde eines Altarretabels des Deutschherrn Melchior von Neuneck sowie die "Große Pietà", "ein Meisterwerk der Schnitzkunst mit Farbfassung der Wolgemut-Werkstatt", wie Benno Baumbauer erklärt. Für die Ausstellung will man die Kunstwerke mit entsprechenden Infotafeln vor Ort weithin sichtbar machen.

In St. Lorenz sieht man jedoch die meisten Wolgemut-Werke. Wie das sogenannte Kaiserfenster, an prominentester Stelle in der Mitte des Chorraums. Sein Name geht auf eine Stiftung Kaiser Friedrichs III. von 1476/77 zurück. Ob Michael Wolgemut auch die Glasarbeiten selbst mitverantwortet hat, darüber scheiden sich die Geister. Sicher ist aber, dass die Entwürfe der Darstellungen auf ihn zurückgehen. Darauf deutet eine seiner seltenen Signaturen im Mantelsaum des Kaisers Heraklius hin allerdings in einer Selbstverballhornung als "WOLE UT". Im Übrigen stammen auch die beiden Fenster links und rechts aus Wolgemuts Werkstatt.

Sehenswert ist auch das Katharinenretabel aus dem Jahr 1495 an der südlichen Chorschwelle, das vom Nürnberger Stadtrichter Levinus Memminger gestiftet wurde. Wolgemut hat Memminger als Nothelfer auf dem Altarflügel verewigt.

Späte Werke in Beerbach, Ickelheim, Windelsbach und Götteldorf

Dass Michael Wolgemut weit über Nürnberg hinaus Aufträge erhielt, davon zeugt unter anderem der Altar der Frauenkirche in Zwickau, der im 16. Jahrhundert aus der einstigen Nürnberger Dominikanerkirche dorthin abgewandert ist. Doch auch auf dem Land hat Wolgemut seine Spuren hinterlassen. Baumbauer listet kleine mittelfränkische Orte wie Beerbach, Ickelheim, Windelsbach oder Götteldorf auf, in deren Kirchen spätere Werke des Nürnberger Meisters zu finden sind. Dazu zählt auch der Schwabacher Altar. Nicht zuletzt, weil Wolgemut und seine Kunst von den "Jungen", wie auch Dürer einer war, allmählich aus der ersten Riege der Kunstproduzenten verdrängt wurden.

Allerdings habe der Schüler letztlich sogar den Meister beeinflusst, wie Markus Huber anhand des ebenfalls im GNM hängenden "Gedächtnisbilds der Anna Groß" beschreibt, das Wolgemut um 1509 geschaffen hat und das den Trend zur Detailtreue Dürer’scher Manier aufgreift. Welches Werk allerdings wirklich das letzte aus Wolgemuts Werkstatt ist, darüber herrscht Uneinigkeit. Selbst posthum wurde noch eine Zahlungsaufforderung an seine Witwe gestellt.