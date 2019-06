Beten für die Natur: Das Donaugebet wird 25

Vor 25 Jahren meinten viele, da sei doch eh nichts mehr zu machen. 'Die da oben' hätten die Staustufen doch schon längst beschlossen, erzählt Marlis Thalhammer vom ökumenischen Aktionskreis Lebendige Donau:

Etwas tun - und beten

Bereits vor dem Beginn der Donaugebete, als die Staustufen-Pläne der bayerischen Staatsregierung bekannt wurden, waren die Menschen in den Anrainergemeinden gespalten: in Befürworter und Gegner. Der Riss ging durch Dörfer, Vereine und Familien. Die Stimmung war aggressiv, es wurde über Wassertiefen, Schiffsbeladung und Rendite gestritten. Dann setzte der im Dezember verstorbene Altabt Emmanuel Jungclaussen in Niederalteich zusammen mit Pfarrer Stapper von der evangelischen Gemeinde in Hengersberg ein Zeichen mit der ersten ökumenischen Donausegnung.

"Die Verbindung der Botschaft der Bibel mit einer ganz konkreten politischen Situation bringt eine ganz starke Dynamik und Kraft in Gang."

Es entstand ein großes Bedürfnis, diese politische Auseinandersetzung auf eine ganzheitlichere, schöpfungstheologische Ebene zu heben. Die Menschen hatten jetzt Hoffnung und hielten durch, auch in den Folgejahren, als der Druck von oben massiver wurde, berichtet Marlies Thalhammer: "Das war eine entscheidende Erfahrung in diesen 25 Jahren, sich immer wieder aufzurichten, nach vorne zu schauen und nicht in der Hoffnung nachzulassen."

Durch das Gebet am Donaukreuz in Niederalteich sei für viele eine neue Liebe zur Heimat entstanden, erzählt Marlies Thalhammer. Und es sei ihnen immer wichtiger geworden, nicht gegen etwas zu sein sondern für etwas: für eine lebendige Donau.