22.09.2018

Oktoberfest

Beten und Bibel im Wiesnzelt

Das Oktoberfest beginnt, die große Party mit viel Bier, Flirten und Feiern. An Beten und Bibel denkt in diesem Zusammenhang niemand. Und doch spielt beides in einem der großen Festzelte, dem Höfbräuzelt, eine wichtige Rolle. Das können Sie sich nicht vorstellen, dann hören Sie mal rein: