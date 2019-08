"Better Care" soll traumatisierten minderjährigen Flüchtlingen bessere psychologische Unterstützung bieten

Mieten

Autor Dirk Baas

Bundesweit müssen anerkannte Asylbewerber Gebühren für das Wohnen in Flüchtlingseinrichtungen zahlen. Nicht so in Bayern, weil ein Gericht 2018 die Gebührenregelung kassierte. Damit soll bald Schluss sein. Es drohen hohe Nachzahlungen für die Geflüchteten.