Bikkur Cholim: Warum Nachbarschaftshilfe in jüdischen Gemeinden von wachsender Bedeutung ist

Grigoriy Zozulya hat noch lebhafte Erinnerungen an den Nationalsozialismus. Als Kind verbrachte der Holocaust-Überlebende aus der Ukraine fast drei Jahre gefangen in einem jüdischen Ghetto. Damals erfuhr Zozulya, wie das ist, wenn kein Mensch einem hilft. "Als ich 1993 nach Deutschland kam, war es mir deshalb ein großes Anliegen, anderen zu helfen", erzählt der 82-Jährige, der vor 25 Jahren begonnen hatte, eine Bikkur-Cholim-Gruppe in der israelitischen Kultusgemeinde Würzburg aufzubauen.

Bikkur-Cholim-Gruppen machen in jüdischen Gemeinden etwa das, was christliche Nachbarschaftshelfer tun: Sie gehen zu Senioren nach Hause oder ins Heim, reden mit ihnen, hören sich ihre Sorgen und Nöte an. "Der Unterschied liegt in der Sprache", erklärt Grigoriy Zozulya. Jüdische Kontingentflüchtlinge sprechen oft nur schlecht Deutsch, haben die Sprache nie gelernt. "Kommen sie in ein Pflegeheim, wo niemand Russisch spricht und sie selbst sich kaum auf Deutsch verständigen können, kann das ganz schrecklich sein", sagt der gelernte Elektroingenieur. Vor allem für diese von Isolation bedrohten Senioren ist Bikkur Cholim essenziell.

Bikkur-Cholim-Dienst in Würzburg mit sieben Ehrenamtlichen

Der Bikkur-Cholim-Dienst bedeutet für Grigoriy Zozulya nicht, Freizeit zu opfern. Dem aus Odessa stammenden Juden ist es vielmehr ein Herzensanliegen, auf diese Weise Solidarität zu leben. Zwölf Senioren besucht Zozulya im Moment. Darüber hinaus ist er als Einsatzleiter der Bikkur-Cholim-Gruppe in der jüdischen Gemeinde Würzburg engagiert. Sieben Ehrenamtliche, alle über 65, machen bei dem Besuchsdienst mit. 30 Senioren erhalten derzeit regelmäßig Besuch. "Der Bedarf steigt", sagt Erika Frank vom Sozialdienst der jüdischen Gemeinde, die eng mit der Bikkur-Cholim-Gruppe kooperiert. Nahezu jedes siebte der fast 1.000 Gemeindemitglieder ist über 65 Jahre alt.

Wie gut das tut, bei einer Tasse Kaffee mit jemandem zu plaudern, wenn man selbst kaum noch das Haus verlassen kann, schildert die 86-jährige Rosa Gabovich. Sie wird seit eineinhalb Jahren von Bikkur-Cholim-Mitglied Elena Libenson besucht. Früher war Gabovich selbst aktiv in der Gemeinde. Das geht nun nicht mehr, weil sie massive Probleme mit der Bandscheibe hat. Nur mit Mühe bewegt sich die aus Kiew stammende Jüdin in ihrer Wohnung fort. Die ist schön, hat jedoch einen gravierenden Nachteil: Sie befindet sich im dritten Stock. Einen Aufzug gibt es nicht. Manchmal fühlt sich Gabovich in ihren vier Wänden regelrecht gefangen. Die Treppen schafft sie kaum mehr.

Wie gerne wäre sie noch mit von der Partie, wenn im Gemeindezentrum gefeiert wird. "In den letzten eineinhalb Jahren habe ich es nur drei Mal in die Gemeinde geschafft", erzählt Gabovich. Elena Libenson, 65 Jahre alt, aus Moskau stammend, Stenografie-Lehrerin und zuletzt als Altenpflegehelferin in einem Würzburger Pflegeheim tätig, entschädigt sie ein bisschen dadurch, dass sie ihr erzählt, was in der Gemeinde passiert. Die beiden Frauen telefonieren fast täglich. Einmal im Monat besucht Libenson ihre Glaubensschwester in ihrer Wohnung. Meist hat sie die aktuelle Gemeindezeitung in der Tasche, die sie dann mit Rosa Gabovich durchblättert.