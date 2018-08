Brennesseln essen, Walddusche und den Fuchsgang üben - Kinder im Wald

Nach Schule, Mittagessen, Hausaufgaben – alles sitzende Tätigkeiten – wollen Kinder spielen und rennen. „Die Kinder leben fast alle in der Stadt und sind wenig draußen unterwegs. Hier können sie lernen, wie Natur schmeckt, riecht und sich anfühlt, sie können rennen und schreien, ohne dass es jemanden stört“, erklärt der Wildnispädagoge Ringo Imhof. Er ist sich sicher: Die Erlebnisse, die die Kinder in der Natur haben, ermöglichen ihnen, sich in der Natur wieder beheimatet zu fühlen. „Und das ist in der hektischen Zeit, in der sie leben, auch dringend nötig.“

Wer mehr über Wildnispädagogik wissen möchten, findet unter www.wildessein.com alle notwendigen Informationen.

