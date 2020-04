Bund Naturschutz sieht leichten Aufwärtstrend bei Amphibien-Zahl

In einigen Landkreisen seien die Zäune entlang der Straßen bereits abgebaut, gegenüber den schlechten Zahlen aus 2019 sei ein Anstieg zu verzeichnen, wie der BN am Montag in Nürnberg mitteilte.

Man hoffe, dass diese Tendenz sich auch dort fortsetze, wo die Zäune noch stünden. In einigen Regionen werden noch wandernde Tiere erwartet, da die Wanderung durch die frostigen und trockenen Nächte der vergangenen Woche zum Erliegen gekommen sei.



Der BN-Vorsitzende Richard Mergner dankte den mehr als 6.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich trotz der Corona-Pandemie um die Zäune gekümmert hätten. Es wäre auch durchaus verständlich gewesen, dass die Betreuung der Zäune mancherorts eingestellt worden wäre, sagte Mergner.

Doch seines Wissens sei dies nirgends der Fall gewesen, stattdessen hätten sich die Helfer einzeln und abwechselnd statt in Gruppen um die Zäune gekümmert und so Hunderttausenden Amphibien das Leben gerettet. "Dafür gilt allen Beteiligten unser besonderer Dank."