Christine Scheel und Gerhard Engel über Wanderungen durch die Alpen

Drei Erfahrungen sind es, die Christine Scheel und Gerhard Engel immer wieder aufs Neue in die Berge ziehen: "Sehnsucht, Begegnung und die tolle Müdigkeit am Ende eines langen Tagesmarschs." Jedes Jahr tüfteln die frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen und der ehemalige Präsident des Bayerischen Jugendrings im unterfränkischen Rottenberg eine mehrwöchige Tour quer durch die Alpen aus. Ihren Weg vom Chiemsee zum italienischen Misurinasee auf einer selbstentworfenen Route hat das Paar nun in einem Buch festgehalten.

Christine Scheel und Gerhard Engel wandern durch die Alpen

Auf 134 Seiten schildern sie ihre Beobachtungen von der Schönheit der Berge und der schleichenden Verwandlung der Landschaft durch den Klimawandel. Vom Bad im eiskalten Bergsee über die Glücksgefühle nach der Besteigung des 3.657 Meter hohen Großvenedigers haben so einige Erlebnisse der 17-tägigen Wanderung Eingang in die 20 Kapitel des Buchs mit dem Titel "Weit-Blick" gefunden.

Die Landschaft verändere sich in den Bergen mit jedem erklommenen Höhenmeterm, erklärt Scheel: