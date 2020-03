"Deutsche waren in einem regelrechten Kaufrausch": Forscherin spürt jüdischen Gegenständen nach

Der Expertin zufolge wurde dieses Wissen häufig von Generation zu Generation weitergegeben. "Bei mir standen schon Enkelkinder in den Sprechstunden, die genau wussten, dass sie einen historisch belasteten Gegenstand im Haushalt haben", sagt Lange.

So richtig ehrlich zu sich selbst sind die meisten Betroffenen allerdings nicht. "Wir hören oftmals Sätze wie: 'Das hat die jüdische Nachbarin meiner Oma am Vorabend der Deportation schnell noch selbst gegeben.'" Das ist zum einen nicht nur sehr unwahrscheinlich, etwa bei Möbelstücken. Zum anderen war es damals auch verboten, Hab und Gut von Juden anzunehmen.

"Sie wollen, dass man ihnen sagt, dass das in Ordnung ist"

Die meisten Gäste, die in die bislang zehn Münchner Sprechstunden gekommen sind, wollen "eine Mischung aus Therapie und Absolution". Viele wollten einfach die Geschichte des Gegenstandes erzählen, für die sich Lange ja auch besonders interessiert - weil sie unter anderem an einem Buch über die private Rezeption des Holocaust' schreibt.

"Viele wollen die Gegenstände behalten, obwohl sie belastet sind. Sie wollen aber auch, dass man ihnen sagt, dass das in Ordnung ist." Rechtlich sei es so: Privatpersonen dürfen diese Dinge behalten, alle Ansprüche sind verjährt. Die moralische Bewertung sei dann eben Privatsache.

Lange sammelt die Geschichten und Anekdoten zu den Gegenständen, sie bewertet nicht, wie jemand deren Eigentümer wurde. "Aber ich bin gerne bereit, bei einer Rückgabe zu helfen", sagt Lange.

Sprechstunden im März

Bislang sei es zwar noch in keinem der Fälle gelungen, die Erben der ursprünglichen Eigentümer zu finden - Expertin Lange hilft allerdings gerne dabei, Objekte beispielsweise an das "United States Holocaust Memorial" in Washington D.C. zu vermitteln. Am 18. und 19. März lädt Lange nun jeweils von 10 bis 12 sowie von 13 bis 17 Uhr zu Sprechstunden in das Museum jüdischer Geschichte und Kultur in Aschaffenburg ein.

Die Projektleiterin der Provenienzforschung an der Landesstelle hat sich in den vergangenen Jahren schon als "Spürnase" einen Ruf erarbeitet: Sie und ihre Kollegin Christine Bach waren es, die 2016 im Depot des Mainfränkischen Museums auf der Würzburger Festung Marienberg gut 150 jüdische Ritualgegenstände gefunden haben, die von den Nazis unrechtmäßig eingezogen wurden.

Diese "Sieben Kisten mit Jüdischem Material" wurden als ebenso betitelte und gut besuchte Ausstellung zuerst im Jüdischen Museum in München und danach im "Museum für Franken" - wie das Mainfränkische Museum heute heißt - gezeigt.

Auch Wohnungen weitergegeben

Durch die Berichte bei den Sprechstunden ist Lange übrigens noch auf einen ganz anderen Aspekt gestoßen: Nicht nur das Inventar aus den Wohnungen der deportierten Juden verwertete der NS-Staat, sondern auch deren Wohnungen selbst.

Sie wurden ausgebombten Deutschen angeboten - doch die wurden nicht selten nicht glücklich darin. "Viele entwickelten Putzzwänge oder wollten unbedingt dort wieder ausziehen und woanders hin", berichtet Lange. "Es war offensichtlich für einige doch belastend, in der Wohnung von Deportierten zu leben."