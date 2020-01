Diakonie und Klinik in Hof gründen Bildungszentrum

Mit der Partnerschaft reagieren Diakonie und Klinikum auf die neuen gesetzlichen Vorgaben zur generalistischen Pflegeausbildung, das zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Mit diesem Gesetz wird die bislang getrennte Ausbildung in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege zusammengeführt.

Diakonie-Geschäftsführer Martin Abt sieht in dieser neuen Ausbildung eine Chance für die Schülerinnen und Schüler, die in den drei Jahren mehrere Bereiche in Kliniken sowie in der ambulanten und stationären Altenpflege durchlaufen.

"Den Auszubildenden eröffnet der Abschluss letztlich mehr Möglichkeiten im Berufsleben und das ist auch ein wichtiger Baustein, um den Nachwuchs an Fachkräften in der Pflege sicherzustellen", so Abt.

Als Standorte des neuen Bildungszentrums sollen die Gebäude der bisherigen Berufsfachschulen für Kranken- und Altenpflege in der Konradsreuther Straße in Hof dienen, heißt es in der Mitteilung. Der erste Ausbildungsjahrgang der generalistischen Pflegeausbildung startet im September dieses Jahres, bereits laufende Ausbildungen in den einzelnen Fachrichtungen Altenpflege und Krankenpflege werden bis zum regulären Abschluss fortgeführt.

Gegenwärtig zählen die beiden Berufsfachschulen knapp 250 Schülerinnen und Schüler, davon bei der Diakonie Hochfranken 113 in der Altenpflege und 24 in der Altenpflegehilfe sowie beim Sana Klinikum 92 in der Krankenpflege und 15 in der Kinderkrankenpflege.