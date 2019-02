"Die Stille schreit" - Der Film einer Augsburgerin über ihre jüdischen Großeltern

Miriam Friedmann findet, dass Bilder sind als Worte. Deshalb hat sie Fotos und Dokumente über ihre Großeltern gesammelt und zu einem Dokumentarfilm gemacht. "Die Stille schreit" will, dass das Andenken an die Gräuel im 3.Reich nicht vergessen werden - und dass sie nie wieder passieren können.

Es gäbe doch schon so viele Filme zu diesem Thema, das hörte Miriam Friedmann immer wieder, nachdem sie sich auf die Suche nach finanziellen Förderern ihres Filmprojekts begab. Doch das hielt die lebhafte 76jährige nicht davon ab, ihre Idee umzusetzen. Den Dokumentarfilmemacher Josef Pröll hatte sie bereits 2014 überzeugt, den Film zu produzieren. Im Laufe von vier Jahren entstand "Die Stille schreit" und feierte am 20. Januar dieses Jahr seine äußerst erfolgreiche Premiere in Augsburg.

Jüdische Familien waren tief verankert in der Augsbuger Stadtgesellschaft

Die Enkelin der Augsburger Familien Oberdorfer und Friedmann wusste bis zu ihrem 10. Lebensjahr nichts von ihren Großeltern. Ihre Eltern, die rechtzeitig vor den Nationalsozialisten fliehen konnten und über Italien und England nach Amerika kamen, waren traumatisiert und sprachen nicht über die Vergangenheit. Auch, um sie und ihren Bruder zu schonen. Doch dann entdeckten die beiden Geschwister im Arbeitszimmer des Vaters Unterlagen vom Schicksal der Familie und ab da ließ Miriam die Geschichte nicht mehr los. „Ich hab immer an diese Menschen gedacht und mich gefragt, was haben diese Menschen jemandem angetan, dass sie so ein Schicksal haben erleiden müssen.“ Außerdem wollte wissen, wie sie so waren, ihre Großeltern und ob sie sie gemocht hätte. Mit Hilfe von Fotos, Dokumenten und historischen Filmaufnahmen wurde die Geschichte der Großeltern wieder lebendig.

Fakten sind oft stärker als Emotionen

Gerade die sachliche und nüchterne Darstellung des Schicksals ihrer Großeltern erzeugt viele Emotionen beim Zuschauer. Auch bei Miriam Friedmann kamen während der Arbeit an dem Film viele Gefühle hoch, vor allem Wut und Trauer. „Ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich meine Gefühle sehr unter Kontrolle habe, weil sonst kommt man nicht weiter. Und mir war viel wichtiger, diese Geschichte zu erzählen und wenn man zuhause sitzt in Sack und Asche, was bringt das?“ Die taffe Augsburgerin mit dem amerikanischen Akzent lässt sich nicht so schnell unterkriegen, weder von Gefühlen, noch von Ablehnung. So sucht sie auch seit vielen Jahren das Gespräch mit der Unternehmerfamilie, die die Schirmfabrik ihrer Großeltern im Zuge der Arisierung übernommen hatte. Sie bedauert sehr, dass die Familie keinen Kontakt zu ihr haben will. Miriam Friedmann betont immer wieder, dass sie keine Forderungen stellt und sie sucht auch keine Schuldigen: „weil die Nachfahren keine Täter sind und es ist sehr wichtig, dass man das anerkennt. Aber wir haben eine gemeinsame Geschichte und deshalb ist es so wichtig, dass wir, als Nachfahren, miteinander reden.“

"Wir haben eine gemeinsame Geschichte".

Miriam Friedman fühlt sich wohl in Augsburg und sie hat keine Angst vor Antisemitismus. Und doch ist es ihr wichtig, dass die Erinnerung an die Verfolgung der Juden vor noch nicht allzulanger Zeit aufrecht erhalten werden muss. So soll der Film "Die Stille schreit" stellvertretend sein für alle verfolgten, entrechteten und gedemütigten Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus. „ Der Sinn des Films ist es, dass die Menschen sich Gedanken machen und das so etwas nie wieder passiert."