"Film-Tipp - Lebensformen"

Dokumentation

Am 11.06.2020, also am Fronleichnamstag um 17 Uhr zeigt Sat.1 Bayern die 24-minütige Dokumentation "Dietrich Bonhoeffer: Der Mensch hinter dem Heiligen"

Termin verpasst? Sie können die ganze Doku auf www.lebensformen-tv.de ansehen.