25.03.2019

Evangelische Jugend

Evangelische Jugend: Zeltlagerplatz Plößberg wird modernisiert

Stockbrot, Lagerfeuer, Nachtwanderungen. Gemeinsam singen, spielen, lachen. Das Zeltlager der Evangelischen Jugend in Plößberg ist seit über 40 Jahren für viele Kinder aus der Region das Schönste an der Ferienzeit. Doch der Platz ist in die Jahre gekommen und muss modernisiert werden.