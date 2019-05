Familiengeschichte Billy Joels: eine fränkisch-jüdische Tragödie

Der Nürnberger Journalist und Buchautor Steffen Radlmaier hat die Wurzeln Billy Joels in Nürnberg Mitte der 1990er-Jahre wiederentdeckt. Damals sei er Gerüchten gefolgt, nach denen die Ursprünge der Familie in Franken liegen sollen, erklärt er dem Sonntagsblatt. In der einschlägigen Rock-Presse war bis dahin behauptet worden, die Joels stammen aus dem elsässischen Colmar. Augenscheinlich hatten die Biografen des "Piano Man" aber Colmar mit dem mittelfränkischen Colmberg verwechselt, einem 2000-Einwohner-Ort zwischen Rothenburg und Ansbach. Dort war bereits Urgroßvater Feist Joel (1806-1895), Schneidermeister von Beruf, zu Hause. Radlmaier, der 2017 bei einer Tagung des Regierungsbezirks Mittelfranken auf Burg Colmberg über seine Recherchen zu den Joels referierte, war nach eigenen Worten "geradezu angefixt" von der Idee, dass der Musiker, dessen Langspielplatten sich bei ihm zu Hause stapelten, Verbindungen zur eigenen Heimat habe.

Parallelen zur aktuellen Flüchtlingsdebatte

In den Archiven fand er auch Spuren zu Feist Joels Sohn Julius, der 1850 in Colmberg geboren wurde, dort ein Haus "Am Markt 12" besaß und 1916 in Ansbach gestorben ist. Der gelernte Schneider hatte die Ansbacherin Sara Schwab geheiratet, das Paar hatte fünf Kinder. Darunter Billys Großvater Karl Amson Joel, der 1889 in Colmberg das Licht der Welt erblickt hatte. Seine Schwester Melitta schlug ebenfalls einen musikalischen Weg ein und arbeitete bis zu ihrer Emigration 1938 als Musikpädagogin. Und Bruder Leon Joel besaß ein Wäschegeschäft in der Nürnberger Straße in Ansbach. Spuren fand Radlmaier auch von einer Ernestine Joel, die in einem Konzentrationslager gestorben ist.

"Das Faszinierende an der Geschichte der Joels ist einmal ihre Beispielhaftigkeit, zum anderen ihre Vielschichtigkeit. Erschreckend sind die Parallelen zur aktuellen Flüchtlingsdebatte. Tröstlich ist, dass die Joel-Story trotz allem eine Art Happy End hat: Billy Joel ist ein nach wie vor erfolgreicher Weltstar, sein Halbbruder Alexander ein international gefragter Dirigent", erklärt Radlmaier, der seit der ersten Veröffentlichung seines Buchs "Billy & the Joels" in mehreren Lesungen und Konzerten von seinen Recherchen berichtet hat.