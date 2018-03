Familienkonzert Taktstocktango in Würzburg

Die in Bamberg als Elisabeth Völkel geborene Amandi wuchs in Würzburg auf, studierte dort zuerst Schulmusik und später Pauke und Schlagzeug. Es folgte zudem ein Aufbaustudium in München, wo sie heute auch lebt. Liz Amandi gründete zusammen mit ihrem Mann eine Stiftung, um die musikalische Bildung von Kindern zu fördern. Sie zählt zu den ersten Schlagzeugerinnen in Europa.