Wir fragen 'ne Pfarrerin!

Sabrina Kielon ist Pfarrerin in Eschenau bei Eckental in Mittelfranken. Außerdem moderiert sie das Videoformat "Frag 'ne Pfarrerin" von BildungEvangelisch. Im Interview verrät sie, ob Pfarrerin ihr Traumberuf war und wie die Ausbildung abläuft.

Sabrina Kielon ist Pfarrerin in Eschenau bei Eckental in Mittelfranken. Wenn sie nicht mit dem Fahrrad von Termin zu Termin unterwegs ist, findet man sie im Internet. Als mit.kaffee.und.talar nimmt sie ihre Follower*innen mit in ihren Alltag. Außerdem beantwortet sie bei der Videoreihe "Frag 'ne Pfarrerin" diverse Fragen über Gott und die Welt. Wer könnte also besser den Beruf Pfarrer*in erklären als Sabrina Kielon?

Das Format "Frag 'ne Pfarrerin" ist Teil der Reihe "Bildung by Youtube". Dabei wird evangelische Erwachsenenbildung im digitalen Raum erprobt.