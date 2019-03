"GanzErlich“: Israeli Asaf Erlich bloggt über sein Leben in München

Der 30jährige Israeli liebt es, vor der Kamera zu stehen und sein Publikum zu unterhalten: "Was von Israel in Deutschland präsent ist, ist nur Krieg und Konflikt und wenn ich dazu beitragen könnte, dass Menschen das Land Israel oder zumindest die Israelis und unsere Kultur anders sehen, wäre das doch gut." Und genau das will er mit seinen Videoblogs erreichen. Er informiert über die neusten israelischen Filme und Serien, gibt Tipps, wie man am schnellsten Hebräisch lernt und erzählt, warum Israelis so gerne Hummus essen.

"Die Israelis sind wie eine Kaktusfrucht, von außen sind wir aggressiv, von innen sind wir weich.“

Mit Humor und Chuzpe beschreibt er Deutsche und Israelis. Und dabei ist sein Nachname Programm. Seine Internetseite heißt einfach "GanzErlich". In seinen Videoblogs spricht er unter anderem von den typisch deutschen Eigenschaften, die er so liebt: die Pünktlichkeit und die Höflichkeit. Und dass das so gar keine israelischen Eigenschaften sind, vor allem die Höflichkeit: "In Israel kommt dir ein Mensch entgegen und kann total blöd zu dir sein, einfach so, weil er will (…lacht). Das befreit die Menschen, sie sind frei, sie sind glücklicher aber es gibt immer Gegenwind ."

Das Leben in München findet der Blogger aus Tel Aviv wesentlich einfacher und weniger anstrengend. Er liebt die bayerische Gemütlichkeit. Einfach zusammen zu sitzen und über "nichts zu sprechen." Am liebsten im Biergarten. Asaf versäumt kein bayerisches Fest und ganz besonders liebt er die Wiesn. Selbstverständlich geht er in Tracht dorthin, gerade, weil Tracht zu tragen, den Juden in der Nazizeit verboten war.