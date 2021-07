Gemeinsam gegen Fachkräftemangel: Digitale Ausbildungsmesse der Diakonie München und Oberbayern

Videoreihe Berufe in der Kirche

Am 21. Juli 2021 startet das sonntagsblatt eine Videoreihe, in der verschiedenste Berufe in Kirche und Diakonie vorgestellt werden. Wir sprechen mit einem Altenpfleger, einer Pfarrerin, einem Kirchenmusiker in Ausbildung, aber auch mit einem Orgelbauer, einer Silberschmiedin. Menschen, die im Bereich Kirche und Diakonie arbeiten, stellen ihre Arbeit vor. Damit möchte das sonntagsblatt die Vielfalt der kirchlichen Berufe widerspiegeln.