Gerhard Mayer: Gott-Partikel, Puzzle und Ellipsen-Kunst

Der Künstler Gerhard Mayer aus Nürnberg liebt geschwungene Linien. Dreiecke und Würfel haben in seinem Kosmos keinen Platz.

2011 erhielt Mayer mit seinem Kunstwerk "Gott-Partikel" in der Markgrafenkirche in Seibelsdorf den Kunstpreis der Evanglisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Seine Kunstwerke hat er aber auch schon in einem Abgeodnetenhaus in Berlin oder auf dem Dach eines Gefängnisses angefertigt. Eine weitere Spezialität von ihm: Er setzt handelsübliche Puzzles zu neuen Kunstwerken zusammen.

Das vielschichtige Werk des Nürnberger Künstlers ist einen Besuch in seinem Atelier wert. Unser Reporter Christian Probst war da.