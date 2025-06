Sie sind lesbisch, schwul, trans oder non-binär und Pfarrer*innen. In der evangelischen Kirche setzen queere Theolog*innen neue Maßstäbe für Inklusion und Glaubensfreiheit. Ein Blick auf die Menschen, die neue Impulse setzen im kirchlichen Umfeld.

In Blogs und den sozialen Medien erzählen sie von ihrem Lebensweg und setzen sich ein für eine Kirche, die alle Menschen willkommen heißt – unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Identität. Wir haben uns ein paar Profile angeschaut:

Maike Schöfer – Ja und Amen

Maike Schöfer wollte ursprünglich Schauspielerin werden, heute ist sie Pfarrerin in Berlin-Adlershof. Ihre Predigten sind so bunt wie die Pride-Flagge vor ihrer Kirche. Sie begegnet Vorurteilen mit Charme und Klarheit und will damit veranschaulichen, wie Glauben und Queerness zusammengehören.

Instagram: @ja.und.amen

Tim Lahr – Amen, aber sexy

Tim Lahr ist Pfarrer in Köln und leitet die "Queere Kirche Köln". Auf Instagram erreicht er unter dem Namen @amenabersexy tausende Menschen mit theologischen Impulsen und seinen queeren Gottesdiensten. Seine Vision: eine Kirche, die nicht nur tolerant ist, sondern aktiv gestaltet wird von queeren Menschen.

Instagram: @amenabersexy

Steffi und Ellen Radtke – Anders Amen

Die Pfarrer*innen Steffi und Ellen Radtke sind miteinander verheiratet und leben mit ihren Töchtern in Osnabrück. In ihrem Youtube-Vlog "Anders Amen" geben sie Einblick in ihren Alltag – und zeigen, wie gut Queersein und Kirche zusammenpassen.

Webseite: andersamen.org



Alex Brandl – Gott or Not

Der Theologe ist bei der Communität auf dem Schwanberg tätig, bezeichnet sich selbst als versöhnter Ex-Katholik und war früher Beauty-PR-Berater. Er bloggt auf sonntags und ist auf Instagram unterwegs, schreibt Andachten und steht auch vor der Kamera.

Instagram: @alpha.oh.mega



Florence Häneke – Unter den Talaren

Florence Häneke ist Theologin und Wissenschaftlerin. In ihrer Forschung beleuchtet sie die Lebensrealitäten queerer Pfarrpersonen. Ihr Ziel: mehr Sichtbarkeit und Authentizität im Pfarrberuf. Sie fordert eine Kirche, die nicht nur duldet, sondern feiert.

Instagram: @Unter_den_talaren

Steve Kennedy Henkel – Rituale für Hipster

Der Münchner Pfarrer Steve Kennedy Henkel bloggt persönliche und theologische Impulse aus seinem Leben. Er ist Autor des Buches "Rituale für Hipster & Heilige und alles dazwischen" und feiert auch mal eine Gin-Tonic-Liturgie oder einen Bike-Segen.

Instagram: @refvstev

Katharina Payk – Katharinas Kathedrale

Katharina Payk ist evangelische Hochschulpfarrerin in Wien und leitet die evangelische Hochschulseelsorge Wien und Österreich. Für Payk, die als Pfarrerin der Evangelischen Kirche für den "Pride Biz Austria" vorgeschlagen wurde - und erhielt den Pride Biz Pioneer Sonderpreis für gesellschaftliches Engagement.

Instagram: @katharinas_kathedrale

Priscilla Schwendimann – Holy Shit

Priscilla Schwendimann, Jahrgang 1992, ist die erste reformierte Pfarrerin für die queeren Gemeinschaften in der Stadt Zürich. Mit ihrem YouTube-Kanal "Holy Shit" geht sie regelmäßig ins Netz. Vom Schweizer Fernsehen SRF wurde sie mit dem Award "Brückenbauerin des Jahres" ausgezeichnet.

Instagram: @die.pfaffin

Kerstin Söderblom – Queer theologische Notizen

Die Theologin Kerstin Söderblom ist eine der ersten evangelischen Theolog*innen, die über Queersein in der Kirche geforscht hat. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind interkulturelle und geschlechtssensible Supervision und Seelsorge, Coaching und Konfliktberatung.

Blog: Kerstin Söderblom

Wer fehlt oder möchte unbedingt noch aufgenommen werden? Schickt mir eine Mail: rharmsen@epv.de