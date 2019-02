Graf Hubertus von Kerssenbrock: Graf, Sammler und Orgelbauer

Handwerk und Kirche

Autor Florian Naumann

Am 1. Advent soll sie auf der Empore der evangelischen Kirche in Kochel erklingen – noch findet man die neue Orgel der Kocheler Gemeinde aber an einem ganz anderen Ort: im Keller der Orgelwerkstatt Johannes Führer in München-Sendling. Dem brandneuen Instrument stehen noch ein paar Abenteuer bevor.