Hoch hinaus mit Handicap: Klettern trainiert Menschen mit Behinderung

Brigitte Dembinski ist Klettertrainerin, speziell ausgebildet für Menschen mit Behinderung. Zusammen mit vier bis fünf ehrenamtlichen Helfern leitet sie für den Förderverein "Aufwärts in Miesbach" alle zwei Wochen die Klettergruppe "H3" für Menschen mit unterschiedlichsten Handicaps.

Susanne Reiner, 53, gehört der buntgemischten Gruppe an. Die zweifache Mutter ist seit 25 Jahren an MS erkrankt und findet beim Klettern eine wunderbare Möglichkeit, ihren Körper und ihren Geist fit zu halten. Mathias Carozzi sitzt schon immer im Rollstuhl und genießt an der Kletterwand ganz besonders den Perspektivenwechsel: sich mal nicht klein fühlen, sondern von oben herabblicken - das gibt dem 29-Jährigen ein gutes Gefühl. Und auch wenn alle gut gesichert sind, braucht es schon auch ein bisschen Mut, sich in Höhen von vier bis fünf Meter in die Wand zu begeben.

Diesen Nervenkitzel kann Mathias auch im Waldseilgarten der Diakonie Rummelsberg im fränkischen Schwarzenbruck erleben. Im besonders für Rollstuhlfahrer eingerichteten Teilabschnitt kann auch der junge Münchner zwischen den Baumwipfeln an einer Seilrutsche über den Abgrund sausen.