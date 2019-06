Insekten zum Essen: Vegetarier verkauft frittierte Grillen als Fleischalternative

Geht es nach dem Erlanger Sven Hochstrat, würden sich Insekten viel häufiger auf dem deutschen Speiseplan finden. Es müssen ja nicht gleich frittierte Skorpione am Spieß sein, die in manchen Urlaubsländern auf Märkten angeboten werden. Hochstrats Unternehmen Imago Insects setzt lieber auf ein Mehl aus Grillen. Das kann Brot, einer Bolognesesoße oder Müsli-Riegeln beigemischt werden.

Für den hauptberuflichen Ingenieur ist klar: "Insekten sind das Lebensmittel der Zukunft."

Die Vorstellung von servierten Insekten auf dem Teller löst in Europa überwiegend ein entsetztes Kopfschütteln aus. 20 Prozent der Menschen "sind begeistert von der Idee", bei den anderen sei viel Überzeugungsarbeit notwendig, erklärt Hochstrat. Seiner Erfahrung nach lehnen ein Drittel der Menschen essbare Insekten komplett ab und wollten auch nicht probieren.

Doch die kleinen Krabbler gelten als idealer Fleischersatz. Der Nährwert der Grillen kann sich sehen lassen. So liegt deren Proteinanteil, der alle essenziellen Aminosäuren enthält, mit gut zwei Dritteln fast dreimal so hoch wie bei Huhn, Rind oder Lachs. Zudem sind Grillen reich an Omega-3-Fettsäuren, Mineralien und Vitamin B12.

Anders als in der klassischen Tierzucht sind Insekten optimale Futterverwerter. Mit 1,5 Kilo Gemüse könne man ein Kilo essbare Insekten erhalten, bei Rindern liege dieses Verhältnis bei zehn zu eins, bei Schweinen sechs zu eins, erklärt Hochstrat. Hinzu kämen ein minimaler Flächenverbrauch bei der Produktion, schnelles Wachstum bis zur Erntereife und keine negativen Nebenwirkungen, wie Gülleseen oder überdüngte Felder zur Futterproduktion. Auch Antibiotika seien in der Zucht Tabu. "Das macht Insekten zu einem komplett nachhaltigen Lebensmittel", sagt der Erlanger.

Sein Grillenmehl bezieht Imago Insects von Zuchtfarmen in Thailand. Weil dort die klimatischen Bedingungen ideal seien, falle beispielsweise auch kein CO2 für Kühlung oder Beheizung an.

Der Wasserbedarf der Grillen werde durch das Gemüse als Futter gedeckt. Hochstrats Partnerfirma füttere unter anderem mit Kürbis. Deren Geschmacksnote würden dann auch die Insekten annehmen.

Hochstrat selbst ist seit Jahren Vegetarier, weil ihm Tierwohl und Nachhaltigkeit in der klassischen Fleischproduktion fehlen. Dagegen beißt er beherzt in frittierte Grillen, weil er dort seine Ansprüche erfüllt sieht. Mit dieser Haltung liegt er im Trend. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organization of the United Nations) FAO macht sich schon seit Jahren für den Verzehr von Insekten durch Menschen, der sogenannten Entomophagie, stark.

Die FAO sieht angesichts der wachsenden Weltbevölkerung in den mehr als 1.900 bekannten, essbaren Insekten einen Weg zur Nahrungssicherung. Gleichzeitig widerspricht die UN-Organisation dem Vorurteil, dass auf der Welt Insekten nur in Zeiten von Hungersnöten als Lebensmittel verzehrt werden. Vielmehr gehören sie wegen ihres Geschmacks zu den Grundnahrungsmitteln bei lokalen Ernährungsgewohnheiten.