Interview mit Michael Iluz über seine Sicht auf das Judentum

Michael Iluz ist 29 Jahre alt und kommt aus Israel, genauer gesagt aus einem kleineren Ort zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Seit 2016 studiert er an der Universität Tel Aviv. Von August 2020 bis August 2021 ist er als Austauschstudent an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Er schreibt seine Masterarbeit über „Jiddische Literatur.“ Als Nebenjob gibt er Hebräisch Unterricht für Fortgeschrittene / Konversation. Außerdem ermöglicht ihm ein Stipendium den Aufenthalt in Deutschland.

Seit 2018 lernt er Deutsch und hat verschiedene Sprachkurse an der Universität besucht.