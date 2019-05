Israeltag 2019: Feiern mit koscherem Wein aus Franken

Auf den Israeltagen sollen sich Deutsche und Israelis näher kommen. Denn leider ist die Beziehung zwischen den beiden Ländern immer noch nicht unkompliziert, so Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland:

"Auch mehr als 70 Jahre nach seiner Gründung 1948 bedarf Israel unserer Solidarität. Umso mehr in Zeiten, in denen das Verständnis für die Situation des jüdischen Staates hierzulande nicht mehr selbstverständlich ist."

Schuster freut sich über die Initiative der vielen Ehrenamtlichen von der deutsch-israelischen Gesellschaft oder auch christlichen Gruppen, die diesen Tag mit viel Leidenschaft mitgestalten, um den Deutschen mehr von der israelischen Kultur nahezubringen. Das sei ihm ein großes Anliegen, wie er sagt, "besonders in Zeiten, in denen die einseitige und ungerechtfertigte Kritik am jüdischen Staat Gehör findet nicht nur bei offenen Antisemiten, sondern auch bei Menschen, die nicht differenzieren oder sich nicht die Zeit nehmen, sich ausführlich zu informieren."

Gemeinsam essen, trinken, tanzen und ins Gespräch kommen. Das wünschen sich die Initiatoren von I-LI "I like Israel". In München wird am Donnerstag, den 16.5., von 15 bis 22 Uhr auf dem Odeonsplatz gefeiert. Weitere Termine gibt es unter www.i-like-israel.de.

Übrigens findet dieses Jahr parallel zum Geburtstag des jüdischen Staates vom 14. bis 18. Mai 2019 der Eurovision Songcontest in Israel statt. Auch das wird sicherlich, so wie der Israeltag, ein Fest der Freude, der Vielfalt und eine große Party.