"Kennenlernen ist wichtig für das Miteinander": Karl Schmidt über seinen Glauben und sein Leben als Sinto

Karl Schmidt ist der Pastor der Freien Christen Gemeinde Jeschua. Sie nennen ihn ihren "Boulanger". Er selbst ist Sinto und leitet in ganz Süddeutschland mehrere Gemeinden. Wir haben in in Evangelisch-methodistische Erlöserkirche München zum Interview getroffen. Dort feiert er mit einer seiner Gemeinden samstags den Gottesdienst.

Wie die Ausstellung "Gern Gesehen" entstand

Sabine Böhlau und Fabian Brüder haben vor dem Entstehen der Ausstellung viele Gespräche geführt. Die beteiligten Sinti und Roma wollten Barrieren abbauen und einen Einblick in ihr Leben und ihren Alltag geben. Im Anschluss an diese Gespräche entstanden die Fotografien in den Gemeinden, bei den Menschen zuhause, in ihrem Alltag.

Ziel der Ausstellung

Karl Schmidt möchte mit der Ausstellung Vorurteile abbauen und den Menschen einen Zugang zu seinem Volk und seiner Kultur geben. Tradition ist für ihn sehr wichtig:

"Tradition ist unsere Identität, unsere Herkunft, unsere Prägung. Jede Nationalität hat ihre eigenen Prägungen, ihre eigene Tradition und Kultur."

"Sinto sein bedeutet, dass wir unsere Kultur und unsere Prägung von unseren Eltern und Vorvätern bekommen haben, aber dennoch hier in Deutschland integriert sind und ein gemeinsames Miteiander haben und uns auch als deutsche Staatsbürger fühlen."

Das Kennenlernen ist wichtig, um Vorurteile abzubauen

Die Vorurteile gegenüber Sinti und Roma kann man nur abbauen, wenn man sich kennenlernt, davon ist Karl Schmidt überzeugt.

"Unsere Herzen und unsere Türen sind offen. So ist es in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Wir sind offen und freuen uns über jeden Besucher, egal welcher Nationalität. Wir wissen, dass alle Menschen von Gott geliebt sind und dass alle Menschen für Gott so kostbar und wertvoll sind, dass er sein Liebstes gab, sagt uns die Bibel, seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus."

