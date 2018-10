Kinder und Kirche

"Kirche in Bayern"

Autor Christian Probst

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das gilt für die Blockflöte genauso wie für die Königin der Instrumente: die Orgel. Hier ist es oft gar nicht so einfach, einen Lehrer zu finden. Und genau dafür gibt es im Kirchenkreis Bayreuth den Orgelschülertag. Christian Probst von "Kirche in Bayern" hat an einem teilgenommen.